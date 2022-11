Einsatz in Lintorf : Einbruch in Bürogebäude

Bei der Suche nach den Einbrechern war auch eiun Polizeihubschrauber im Einsatz. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Lintorf (RP) In der Nacht zum Donnerstag sind zwei unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude an der Straße Am Gierath eingebrochen.

Die Einbrecher durchsuchten sowohl die Kellerräume als auch die Büroräume im Obergeschoss. Ein alarmierter Berechtigter informierte die Polizei. Diese konnte die zu diesem Zeitpunkt bereits flüchtigen Tatverdächtigen trotz intensiver Fahndung, bei der unter anderem auch ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, nicht mehr antreffen.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.