Aus Lagerhalle in Ratingen Einbrecher stehlen hochwertigen Wein und Bargeld

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schlugen die Einbrecher im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 11 Uhr am Donnerstagvormittag ein rückwärtig gelegenes Fenster des Objektes an der Straße „Am Sandbach" ein, durch das sie dann in das Innere des durch verschiedene Unternehmen als Lagerhalle genutzten Gebäudes gelangten.