Dreiste Tat in Ratingen Einbrecher schlemmen im Hofladen

Schwarzbach · In der Nacht zum Mittwoch brechen Unbekannte in den Bauerngarten im Schwarzbachtal ein. Was die Täter alles mitnahmen und was den Tathergang so ungewöhnlich macht.

23.02.2023, 12:55 Uhr

Bauerngarten-Chef Jürgen Benninghoven steht vor einem leergeräumten Regal in seinem Hofladen. Foto: Achim Blazy (abz)

Irgendwie ist diese Geschichte unglaublich, weil der Tathergang so unglaublich ist. Jürgen Benninghoven, der Chef des überregional bekannten Bauerngartens im Schwarzbachtal, kann es vielleicht selbst noch nicht so ganz realisieren, was da in der Nacht zum Mittwoch passiert ist.