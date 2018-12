Polizeibericht: Einbrecher lassen Geschenke mitgehen

Ratingen/Heiligenhaus Die Polizei meldet Straftaten aus Ratingen und Heiligenhaus. Garagenbrand war vermutlich Brandstiftung.

(JoPr) Auch über die Festtage waren Einbrecher in Ratingen und Heiligenhaus unterwegs. Am Samstag nutzten Ganoven die Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Höfel in Breitscheid. Die Terrassentüre wurde aufgehebelt. Aus den durchsuchten Wohnräumen verschwanden Schmuck und mehrere vorbereitete Weihnachtsgeschenke. Am Heiligabend kam es zu Einbrüchen in ein Reihenhaus an der Straße Felderhof sowie in ein Mehrfamilienhaus an der Fritz-Windisch-Straße. Aus letzterer Wohnung verschwanden Bargeld und eine Uhr der Marke Rolex im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. An der Adlerstraße in Homberg gelangten Einbrecher durch ein aufgehebeltes Badezimmerfenster ins Gebäude. Hinweise erbittet die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210.