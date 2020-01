Kommentar : Ein Plan, der aufgehen muss

Ratingen Hoffnungsträger Hitzbleck-Areal: Wo Detailplanung rund um die größte Heiligenhauser Baustelle in Händen der Stadt liegt, werden Nägel mit Köpfen gemacht. Mehr Raum für Fußgänger, erkennbar mehr Raum für Radler, mit dem Konzept lässt sich etwas anfangen.

Im Ernst: Wer hätte in der Vergangenheit zu prophezeien gewagt, in Heiligenhaus könnten Radrouten auch nur zeitweise mitten durch die City führen? Da aber an der Topografie nichts zu ändern ist, entstehen jetzt also Rampen. Es wird interessant sein zu beobachten, ob und wie diese nach Fertigstellung auch als Entrée gesehen werden. Von Radweg aus gesehen, nimmt nun auch die Rückansicht Gestalt an.