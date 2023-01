Preisträgerinnen geben Konzert Musikstudentinnen stellen sich mit Konzert in der Wasserburg vor

Rudi bestritt den ersten Teil des Abends, Klavier solo und stets auswendig vorgetragen. Sie spielte zwei Charakterstücke aus Franz Liszts „Années de Pélerinage“, Kompositionen über seine Reiseerfahrungen, die ihn unter anderem auch nach Italien führten. Rudi illustrierte das Wandern durch die Harmonien und das dynamische Schweifen ganz wunderbar. In einem zweiten Teil des Zyklus‘ machte Rudi greifbar, welchen Eindruck die Lektüre von Dante Alighieri wohl auf Liszt machte. Dissonanzen türmen sich zu bedrohlichen Kaskaden wie in Dantes Hölle. Es folgte der ungewisse Schwebezustand des Fegefeuers und der Aufstieg in den Himmel mit majestätischer Euphorie. Außerdem gelang Rudi in „Sieben Fantasien“ von Brahms ein großer Rundumschlag der romantischen Befindlichkeiten: energico, passionato, con grazia und man mag subjektiv hinzufügen: mal tröpfelnd, mal schwelgend und mal versöhnlich.