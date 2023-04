Platz der Kinderrechte Anne-Frank-Schüler gestalten Kunstwerk

Was zu Hause strengstens verboten ist, ist für die Schüler ausnahmsweise einmal ausdrücklich erlaubt: Sie dürfen Fliesen mit einem Hammer in kleine Stückchen zerschlagen. Sie müssen es sogar. Denn die bunten Steinchen werden in einem Mosaik verarbeitet. Viel Zeit für die Fertigstellung bleibt den Jungen und Mädchen nicht mehr. Am 27. April soll das Werk der Öffentlichkeit übergeben werden.