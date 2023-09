Aus Ratinger Museen Schmuckstück erinnert an alte Zeiten

Bald werden uns Politiker jeglicher Couleur wieder erzählen, wie wir der Kälte ein Schnippchen schlagen und unsere Herzenswärme und anderes Glühen mit dicken Socken bei runtergeschalteter Heizung finden werden. Hier soll es nun um eine Wärmequelle gehen, die gar keine mehr ist, obgleich sie noch so aussieht. Es geht um den Kachelofen, der sich in der ehemaligen Cafeteria, dem nun multifunktional genutzten Pädagogik-Raum des Museums am Peter-Brüning-Platz befindet.