Kultur in Ratingen Ein Abend über Erich Kästner und seine Zeit

Mechthild Krahmer erhielt ihre Gesangsausbildung bei Katharina Warken und Peter Hechfellner in Düsseldorf, Köln und Hamburg. Ihre Ausbildung zur Theaterpädagogin machte sie am Off-Theater in Neuss und an der Akademie für Kulturelle Bildung im Remscheid. Mechthild Krahmer ist Teil des Ratinger Gesangstrios „3Klang“. Auf der Theaterbühne stand sie zuletzt mit der „Sinclair Arts Theatre Group“ in Düsseldorf. Susanne Schneider studierte Klavier an der Robert-Schumann-Hochschule. Sie arbeitet als Pianistin und Liedbegleiterin mit verschiedenen Solisten und ist Dozentin an der Clara-Schumann-Musikschule, Düsseldorf.