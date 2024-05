Johanna-Flinck-Ehrennadel Auszeichnung für engagierte Ratinger

Am 11. Mai jährt sich der Tag, an dem Ratingen erschüttert wurde von den furchtbaren Ereignissen in Ratingen-West. Die Hilfskräfte von Feuerwehr und Polizei wurden brutal angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Die Bevölkerung war schockiert. Viele Kerzen wurden am Bürgerhaus aufgestellt und in der Folge entwickelte sich eine große Spendenaktion, die die Betreuung für die verletzten Hilfskräfte und ihre Familien bis heute unterstützt.