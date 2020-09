Traditionstermin in Ratingen : Ehrenamtsmeile feiert 15. Geburtstag

Ratingen Erhard Raßloff und sein Team dachten nicht daran, die große Spätsommer-Präsentation einfach ausfallen zu lassen. Seine Erfahrung: Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, entdecken viele ihr Herz für Ehrenämter. Das bewahrheitete sich an den Ständen aufs Neue.

Auf dem Kirchplatz von St. Peter und Paul tummeln sich schon kurz nach der Eröffnung der Ehrenamtsmeile viele interessierte Besucher. Der wunderschöne Spätsommertag hat den 15. Geburtstag der Ehrenamtsmeile mit milden Sonnenstrahlen gesegnet. Dabei war die Organisation dieser traditionellen Veranstaltung in diesem Jahr eine Herausforderung, denn Corona bedingt fallen die meisten Märkte und Feste aus. „Wir wollten es nicht einfach durchziehen“, betont Erhard Raßloff, der die Ehrenamtsmeile bereits seit dem ersten Mal in 2006 organisiert.

Nicola Lange möchte gerne ehrenamtlich tätig werden. „Die Ehrenamtsmeile zeigt zwar nicht alles, was es in dem Bereich gibt, aber man kann schon einen ganz guten Überblick bekommen“, sagt die 26-Jährige. Sie würde gerne etwas mit Kindern machen. „Oder mit Sport“, verrät sie.

Und noch immer kommen Freiwillige, die helfen möchten. Bei der Ehrenamtsmeile konnten sie sich nicht nur über die Vielfalt des Ehrenamts in Ratingen informieren, sondern auch die Arbeit der einzelnen Vereine und Organisationen kennenlernen. Insgesamt 23 Aussteller waren an 18 Ständen vertreten. „Wir haben erreicht, dass man zusammenarbeitet“, meint Raßloff. Zum allerersten Mal dabei war die Gruppe „Ratinger Steine“, die normalerweise Steine bemalt, um sie im öffentlichen Raum auszulegen. Für die Ehrenamtsmeile haben besonders aktive zwanzig Mitglieder der Gruppe rund 500 Steine bemalt, die sie gegen eine Spende für den Verein „Gänseblüchen-NRW“ gerne abgaben.

Ernster ging es am Stand der „Hospizbewegung Ratingen“ zu, die ihre Arbeit von der Begleitung Kranker und Sterbender bis hin zur Trauerarbeit vorstellten. „Wir betreuen sterbende Menschen ehrenamtlich zuhause, in den Senioreneinrichtungen und im palliativen Bereich“, erklärt Beate Krüger. Um als Sterbebegleiter tätig werden zu können, braucht es eine sechsmonatige Schulung. „Die nächste wollen wir im nächsten Jahr anbieten“, sagt Judith Kohlstruck, „wenn es Corona zulässt.“

Über 70 Ehrenamtliche sind bereits in Ratingen als Sterbebegleiter tätig. Was die Freiwilligenbörse derzeit am meisten sucht, sind Lernpaten oder Menschen, die sich mit Zugewanderten unterhalten, damit sie die deutsche Sprache besser lernen können. „Außerdem Leute, die Zeit mit älteren Menschen verbringen, die nicht so viel rauskommen“, sagt Dorit Schäfer.