Verein bedankt sich bei Ehrenamtlern Einfach mal Danke sagen

In seiner Begrüßung sagte Martin Schneppe, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands: „Dass es im öffentlichen Leben so manchen Bereich gibt, der ohne ehrenamtliches Arbeiten gar nicht mehr existieren würde, belegen aktuelle Studien. Es ist für die Gesellschaft unheimlich wichtig, dass Menschen, wie Sie nicht weggucken, sondern lieber tatkräftig mit anpacken. Die Bereitschaft, das zu tun, ist immer bewundernswert.“ Er machte deutlich, dass durch die Unterstützung vieler Kinder mit Zuwanderungsgeschichte jeder Einzelne innerhalb der ABL mit seinem Engagement zur Vielfalt dieses Landes beiträgt und mit seinem Handeln für die Demokratie und gegen die rechtsextremistischen Tendenzen eintritt, die unser Land aktuell in Aufruhr versetzen. „Wenn ich mir die aktuelle Nachrichtenlage anschaue, dann gibt mir das, was Sie tun, Hoffnung darauf, dass es in der Welt besser wird. Und Hoffnung ist das, was Motivation bringt und uns antreibt.“