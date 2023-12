Fit an Smartphone, Tablet und Co. Digitalpaten bauen ihr Angebot aus

Info

Termine Ab Januar 2024 bieten die Digitalpaten an verschiedenen Orten zusätzlich Vorträge zu ausgewählten Themen an. „Sicher unterwegs im Internet und auf dem Smartphone“ heißt es am Freitag, 19. Januar, ab 13.30 Uhr im Seniorentreff Ost. Dieser Vortrag wird auch am Mittwoch, 24. Januar, ab 19 Uhr im Homberger Treff angeboten. Im Seniorentreff Mitte lernen die Teilnehmer am Freitag, 25. Februar, ab 14 Uhr, wie ein Fotobuch gestaltet wird. Am Freitag, 15. März, ab 14 Uhr klärt die Kreispolizei im Seniorentreff Mitte über das Thema Sicherheit auf. Der Umgang mit WhatsApp, Facebook und Co. steht am Mittwoch, 20. März, ab 19 Uhr im Homberger Treff im Mittelpunkt.