Schuldig oder nicht schuldig? Stadt Ratingen sucht Schöffen

Die Bewerber nehmen ehrenamtlich als Laienrichter entweder im Erwachsenenstrafrecht am gemeinsamen Schöffengericht beim Amtsgericht Düsseldorf und in den Strafkammern des Landgerichtes Düsseldorf oder am Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes Ratingen und in der Jugendkammer des Landgerichtes Düsseldorf an der Rechtsprechung teil. Zu wählen sind für die Amtsperiode vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2028 im Bereich des Erwachsenenstrafrechts insgesamt 48 Hauptschöffen sowie im Bereich des Jugendstrafrechts 13 Jugendhauptschöffen und sechs Jugendersatzschöffen.