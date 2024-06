Eiserne Hochzeit in Ratingen Sie lernten sich als Jugendliche kennen

Doris Mehler arbeitete in ihrem Beruf im Einzelhandel, ihr Mann wechselte in die Industrie (damals Bochumer Verein, später Thyssen Krupp). 1961 wurde die Tochter geboren, 1963 der Sohn. Nachdem Helmut Mehler als Betriebselektriker zur Eisengießerei in Lintorf wechselte, folgte 1972 der Umzug hierher. Bis zum Renteneintritt Anfang der 90er Jahre ist er dort tätig gewesen. Doris Mehler hat nach anderen Beschäftigungen 20 Jahre eine Bürotätigkeit bei der Firma Blumberg und weitere 20 Jahre bis zu ihrem 80. Lebensjahr in dem Spielwarengeschäft (Spielschiff) ihrer Tochter gearbeitet.