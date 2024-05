Ratinger Paar feiert Gnadenhochzeit Ihr Lebenstraum: Zusammen alt werden

Ratingen · Rosa (89 Jahre) und Josef (93 Jahre) Eberle feiern am 1. Mai ihre Gnadenhochzeit. Sie haben sich im Jahr 1952 kennengelernt. Sie waren damals Nachbarn in einem kleinen Dorf. Heute leben die beiden in Ratingen, noch immer in einer ganz normalen Wohnung und unterstützen sich gegenseitig im Alltag.

01.05.2024 , 09:00 Uhr

Rosa und Josef Eberle sind seitb70 Jahren verheiratet. Foto: Eberli

Sie haben drei Töchter, sechs Enkel und sechs Urenkel. Die Familie unterstützt die beiden bei verschiedenen Sachen, die in ihrem Alter nicht mehr so einfach sind wie etwas das Einkaufen oder bei Arztbesuchen. Das wichtigste für Rosa und Josef Eberle war immer der Zusammenhalt in der Familie. Egal wie schwer oder leicht das Leben war, waren die beiden immer ein sehr großes Vorbild für die nachfolgenden Generationen. Der Glauben an Gott hat beide ihr ganzes Leben lang begleitet. Zusammen alt werden, war ein großer Wunsch der beiden, was sie nun 70 Jahre lang ganz gut hinbekommen haben.

(jün)