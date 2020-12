Partnerstadt Maubeuge : Ehepaar wünscht sich Rückkehr zur Normalität

Véronique Lefebvre und Pierre Verbaere feiern das Jahresende nur in kleinem Kreis, denn an erster Stelle steht für die Beiden die Gesundheit, ihre eigene, die der Familie und die der Freunde.

(jün) Véronique Lefebvre und Pierre Verbaere aus Ratingen französischer Partnerstadt Maubeuge haben schin zwei Mal in diesem Jahr über ihr dortiges Leben während der Pandemie berichtet. Zum Jahreswechsel wollten wir von ihnen wissen, wie es ihnen jetzt geht und welche Wünsche sie für das nächste Jahr haben. Hier ihr Bericht.

In Frankreich ist seit dem 15. Dezember die strenge Ausgangssperre aufgehoben worden, aber wir haben jeden Abend Sperrstunden von 20 bis 6 Uhr. Wir können also nicht wie gewohnt die Feste am Jahresende feiern.