Ratingen Sonntag ist bald Jazz-Tag

Im März hat Peter Baumgärtner seinen Dozentenjob in der Ratinger Musikschule an den Nagel gehängt und ist eigentlich im Ruhestand. Eigentlich. Tatsächlich plant der leidenschaftliche Musiker schon wieder ein Projekt, mit dem er sich – wie er selbst sagt – einen lang gehegten Traum erfüllt. Er startet eine Jazz-Reihe in Ratingen.