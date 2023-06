Kinder- und Jugendchor Ratingen Ehemalige des Kinder- und Jugendchores feiern Sommerfest

Nicht nur aus Ratingen – aus Katwijk, München, Halle, Bonn, Münster und vielen anderen Städten kamen die Gäste, um mit den einstigen Chormitgliedern zu plaudern und in Erinnerungen zu schwelgen. Weißt du noch? So begannen viele Gespräche. Damals, August 1990, mit vielen anderen Chören auf der Prager Burg, Halleluja von Händel und den Schlusschor aus Beethovens 9. Sinfonie, das erste große Erlebnis des fünf Jahre alten Chores. Dann die Musical-Produktionen in Ratingen: „Max und Moritz“ von Günther Kretschmer, „Die Seefahrt nach Rio“ von Heinz Geese, „das Dschungelbuch“ nach dem Film von Walt Disney, das große Erfolgsmusical „Klaus Klettermaus“, etliche Weihnachtsgeschichten auch die von Carl Orff in bayrischer Mundart und die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die 2004 zweimal in der jeweils ausverkauften Stadthalle aufgeführt wurde.