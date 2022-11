Ratinger Kinder- und Jugendchor : Ehemalige Chorsänger treffen sich

Werner und Brigitte Schürmann laden für Samstag ins Ratinger Brauhaus ein. Wer noch kommen möchte, kann sich noch kurzfristig per E-Mail anmelden.

Ratingen (RP) Durch die Initiative von Werner und Brigitte Schürmann wurde es ermöglicht, dass am kommenden Samstag, 12. November, ab 18 Uhr das große Treffen der Ehemaligen des Ratinger Kinder-und Jugendchores stattfindet. Rund 50 Chormitglieder haben sich bereits angemeldet, um diesen „historischen“ Tag gemeinsam zu begehen.

Historisch aus dem Grunde, weil zufällig am 12. November 1984 die erste Probe mit ca. 80 Sängerinnen und Sängern im alten Lintorfer Rathaus stattfand. Dort wird heute mit den Nachfolgechören der städtischen Musikschule immer noch geprobt.

Natürlich soll am Samstag neben ausgiebigen Unterhaltungen auch gesungen werden. Werner Schürmann hat schon einige Notenmappen zusammengestellt. „Aber die meisten Stücke werden doch nach wie vor auswendig gesungen“, prognostiziert er. Einige Musiktheaterszenen sollen per Beamer auf der Leinwand gezeigt werden Da wird es sicher lustig, wenn man sich zum Beispiel als kleines Waldtier in dem Kindermusical „Klaus Klettermaus“ wiedersehen kann. Der ehemalige Bürgermeister und Schirmherr des Chores, Wolfgang Diedrich, und der damalige Kulturdezernent Edzard Traumann haben bereits ihr Erscheinen zugesagt.