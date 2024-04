Erlebnisraum Cromfordwiesen Neuer Grünzug ist eröffnet

Ziel des Projektes war es, die struktur- und artenarme Fettwiese, die bisher zweimal im Jahr gemäht wurde, in eine naturnahe Grünanlage umzuwandeln. Die „Cromfordwiesen“ sind ein wichtiger Bestandteil der Grünkonzeptentwicklung in Ratingen. Mit ihrer Neugestaltung wird die gesamte Grünachse vom Haus zum Haus über den Poensgenpark zum Blauen See attraktiver für Besucher. Die Federführung für die Umsetzung des Projektes lag in den Händen der Abteilung Stadtgrün, an ihrer Seite Bauleiter Bernhold Köster von der Firma Scheidtmann und Landschaftsplaner Gerhard Niedzielski vom Büro Landschaft und Siedlung.