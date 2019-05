Eggerscheidt Sie zerstörten das komplette Inventar.

(RP) Am Montag stellte der Halter eines Wohnwagens fest, dass in seinen am Hölender Weg abgestellten Wohnwagen eingebrochen worden war. Die Einbrecher brachen die Tür zum Wohnwagen auf und entwendeten daraus mehr als 250 Blu-Rays. Außerdem zerstörten sie das komplette Inventar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 02102 / 9981-6210, entgegen.