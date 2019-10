Ratingen : Neues Erntedankfest in Eggerscheidt

Ratingen-Eggerscheidt Der Gartenbau- und Heimatverein und die Prinzengarde Rot-Weiss tun sich zusammen.

(RP) Es rollt wieder an, das traditionelle Eggerscheidter Erntedankfest am 11. und 12. Oktober. Endlich ist es wieder soweit, nach einer langen Pause von neun Jahren gibt es in Eggerscheidt wieder diese Veranstaltung.

Wie früher wird ein beheiztes Zelt auf dem Festplatz am Obersthof in Eggerscheidt stehen. In etwas kleinerer Form wird es an die „guten alten Zeiten“ anknüpfen, in denen einmal weit über 1.000 Gäste in Eggerscheidt mitgefeiert haben. Mit genug Platz für etwa 400 Gäste wird es aber dennoch für das Festwochenende das „größte Wohnzimmer von Eggerscheidt“ werden.

Info Vorverkauf hat begonnen Preise Bei der Rock- & Oldienight am Freitag kostet die Karte zum Mitfeiern 12 Euro, die Karten für den Dorfabend am Samstag kosten 10 Euro. Tickets Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Gaststätte „Kessel am Pött“ und bei KFZ Linder in Eggerscheidt. Außerdem können diese bei den Vorständen des GHV und der Prinzengarde geordert werden.

Die Idee, das gute alte Erntedankfest wieder zu feiern, ist nicht neu. Neu ist aber, dass sich der Gartenbau- und Heimatverein (GHV) Eggerscheidt und die Prinzengarde Rot-Weiss dafür zusammengetan haben. Die Prinzengarde hat schon einige Male ihr Sommerfest auf dem Gelände des GHV gefeiert und sich dort sehr wohl gefühlt.

Über die verschiedenen Veranstaltungen des GHV und über den von der Dorfgemeinschaft alljährlich organisierten Dorfkarneval im Kessel am Pött ist so eine freundschaftliche Verbindung zwischen „dem Dorf“ Eggerscheidt und der Prinzengarde (die ja eigentlich aus „dem Dorf“ Tiefenbroich stammt) gewachsen.

Und weil zwei Vereine mehr fleißge Hände und kräftige Schultern haben als einer, ging man diese Idee gemeinsam an. GHV-Vorsitzender Jürgen Heidhaus und Prinzengarde-Präsident Fabian Pollheim waren sich sehr schnell einig: Gemeinsam wird man ein tolles Fest auf die Beine stellen.

Am Freitag, 11. Oktober, startet man mit der legendären Rock & Oldienight, zu der zwei bekannte Ratinger Bands verpflichtet wurden: Schallmauer – diese Band ist untrennbar mit Ratingen verbunden. Zwischen 1995 und 2002 war sie mit unzähligen Auftritten in den Ratinger Kneipen zu Hause. Aber auch den Ratinger Rosenmontagszug und anschließend den Marktplatz hat Schallmauer zum Tanzen und Singen gebracht. Die Band hat für sich und ihre Musik damals den Begriff „Kofferrock“ erfunden – pack den Koffer mit allem, was du magst und schon geht die wilde Reise los. Der Mischung aus Klassikern der NDW, Rock und Pop der 90er und 2000er kann sich kaum jemand entziehen.

Die zweite Band ist Daddy P. – die Rock Cover Band. Sie spielt ehrliche Musik im Bereich Cover in etwas eigenem Stil, aber „immer scharf am Original vorbei“. Die Band um Frontmann, Sänger und Gitarrist Marcel und Schlagzeuger Daddy P. Jürgen hat Musik vom Ende der 60er Jahre bis hin zu aktuellen Songs im Gepäck. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Start um 19.30 Uhr.