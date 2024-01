Wallhöfe Ratingen Endspurt für die Edeka-Eröffnung

Noch geben sich die Handwerker im Ladenlokal von Edeka Kels in den Wallhöfen die Klinke in die Hand. Sie schneiden Fliesen zurecht, verlegen schier unendliche Kabelstränge, vermessen und verspachteln. Zwei Wochen sind es noch, bis Edeka Kels am Donnerstag, 25. Januar, um Punkt 7 Uhr die Türen der Filiale für die Kunden öffnen will. „Wir sind voll im Plan“, zeigt sich Chef Felix Kels zuversichtlich.