Stabübergabe : Die Ebert-Realschule hat einen neuen Chef

Die Friedrich Ebert-Realschule ist eine Ganztagsschule in der Ratinger Innenstadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Ulrich Heuck erklärt mit Gespräch mit Elternvertretern, worin er die Schwerpunkte seiner Arbeit sieht.

(RP) Ulrich Heuck ist neuer Leiter der Friedrich-Ebert-Realschule. Er stellte sich den Fragen von Elternvertretern. Unsere Redaktion dokumentiert das Gespräch in Auszügen.

Was ist Ihnen besonders wichtig an Ihrer neuen Schule hier in Ratingen?

INFO Erfahrener Realschulkenner Foto: Probst, Andreas (apr) Erfahrung Ulrich Heuck (60) ist seit über 30 Jahren Lehrer und seit 20 Jahren als Schulleiter tätig. Er hat, wie er sagt, eine Realschule gegründet, zwei Realschulen miteinander fusioniert und ist dabei, seine vorherige Schule in Duisburg-Rheinhausen „zu Grabe zu tragen“. Selbsteinschätzung: „Ich denke, dass ich mir damit ein relativ großes Erfahrungsrepertoire als Schulleiter erarbeitet habe. Gleichzeitig bin ich ausgebildeter Coach und Supervisor und in dieser Funktion unter anderem auch für die Bezirksregierung tätig. Ich hoffe und denke, dass ich auch diese Fähigkeiten gut in meine Leitungsaufgaben integrieren kann.“

Heuck Ich habe eine Schule vorgefunden, die in den letzten Jahren mehr als gut ausgebaut worden ist und die sich um die Schüler und deren Lernerfolg kümmert. Mir ist wichtig, dass Schule ihrer Primäraufgabe gerecht wird, nämlich der Bildung und Erziehung von jungen Menschen zu dienen. Gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass die Schulgemeinde eine Kultur pflegt, in der es selbstverständlich ist, sich gegenseitig wert zu schätzen und zu vertrauen. Mir ist Offenheit im Umgang sehr wichtig.

Wie verändert der Ablauf an einer Ganztagsrealschule Ihren Alltag?

Heuck Da fallen mir zuerst einmal die Dinge ein, die eine Ganztagsschule ausmachen, nämlich die Übermittagsbetreuung, die hier mit dem RSV als Kooperationspartner angelegt ist. Hier gilt es, gemeinsame Wege zu finden und für die Schülerinnen und Schüler eine bestmögliche Betreuung anzubieten. Gleiches gilt für die Mensa und das dort angebotene Mittagessen. Das Thema inklusive Schule kenne ich bereits aus Duisburg, jedoch nicht in dem Ausmaß wie hier. Die Integration auch der Inklusions-Helfer und der Förderschullehrer in unsere Schulgemeinschaft ist uns ein wichtiges Anliegen. Durch die Vielzahl an Seiteneinsteiger bei den Schülern verfügen wir auch über Assistenzlehrer und kooperieren mit dem Netzwerk der Lernpaten und den Ehrenamtlichen.

Welche Schritte werden Sie mit der FES zur Erlangung des MINT-Siegels noch gehen?

Heuck Das Konzept für die Beantragung des MINT-Siegels ist soweit fertig. Wir suchen aber noch nach Kooperationspartnern (ansässigen Firmen), die im naturwissenschaftlichen Bereich tätig sind und unseren Schülerinnen und Schüler einen außerschulischen Lernort zur Verfügung stellen, der Einblicke in naturwissenschaftliche Berufsfelder bietet. Vielleicht liest ja jemand diese Zeilen und fühlt sich angesprochen!

Angedacht ist auch eine Kooperation mit der Universität Duisburg/Essen.

Wie sieht das Medienkonzept aus, das Sie mit der Schulgemeinschaft umsetzen möchten?

Heuck Das Medienkonzept, das Voraussetzung für die Beantragung von Landesgeldern ist, ist noch in Arbeit. Aber die Zielsetzung ist, in jeder Klasse eine Grundausstattung mit Laptop, Beamer, Visualiser und gut ausgebautem WLAN zur Verfügung zu stellen. Außerdem wünschen wir uns, die vorhandenen iPads noch zu erweitern, sowohl was die Anzahl als auch was die darauf enthaltene Lernsoftware angeht.

Welche Schwerpunkte setzen Sie im Sport – und Ernährungsbereich?

Heuck Die Schule hat ja bereits sehr erfolgreich (3. Platz) am Kinder Duathlon „Swim & Run“ teilgenommen. Es ist wichtig, dass auch in anderen Sportarten Kinder an Wettbewerbe herangeführt werden, um dort Siegen und Verlieren zu erlernen. Gesunde Ernährung ist ein wichtiges Thema. In gemeinschaftlicher Verantwortung mit den Eltern, den Lehrern und Schülern entwickeln wir Ideen, wie die Kinder Ernährung als ein wichtiges Thema für ihre Gesundheit erkennen und auch den Genuss am Essen erlernen.

Wie sehen die Schulprojekte aus, die Ihnen besonders am Herzen liegen?

Heuck Nicht mir allein liegen diese Projekte am Herzen, sondern für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an unserer Schule in diesen Bereichen engagieren, sind diese Projekte Herzensangelegenheiten. Ich halte es für wichtig, dass unsere Schulgemeinde in der Stadt Ratingen gut integriert ist und dort auch Verantwortung übernimmt. Ich finde es toll, dass die Schule einen Sponsorenlauf für das Kinder Hospiz „Regenbogen“ durchgeführt hat, wenngleich dieses Hospiz in Düsseldorf liegt. Die Einbindung von Ehrenamtlern in unsere wichtige Erziehungsarbeit ist hervorragend. Im Bereich der Sprachförderung und der Lernpaten erhalten wir so die nötigen Unterstützungen.

Wie werden die Schüle an der FES auf ihr Berufsleben vorbereitet?