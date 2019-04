E-Mobilität : E-Roller besteht Alltagstest in Ratingen

E-Roller besteht Alltagstest in Ratingen

(RP) Auf ihrem weißen E-Roller surrt Britta Averdick seit einem halben Jahr fast geräuschlos durch Ratingen. Anfang Dezember hatte die 46-Jährige beim Jubiläumsfotowettbewerb der Stadtwerke Ratingen (SWR) eine zwölfmonatige Testfahrt mit dem Stadtwerke-Elektro-Roller gewonnen. Nach sechs Monatee Probefahrt zieht die Ratingerin ein positives Zwischenfazit: „Der Roller ist leicht zu fahren, leicht zu bedienen und macht einfach einen Riesenspaß. Weil der Elektromotor so leise ist, muss man im Straßenverkehr aber besonders auf die Fußgänger aufpassen.“

„Ich habe das Auto öfter in der Garage gelassen und bin mit dem Kumpan zum Supermarkt gefahren“, sagt Averdick. „Da ist der umweltfreundliche Roller praktisch und eine super Alternative.“ Mit einer Reichweite von 50 Kilometern eignet sich der Elektro-Roller vor allem für den Stadtverkehr. Durch zusätzliche Akkus lässt sich die Reichweite jedoch noch deutlich erweitern.

Seit sie mit dem bis zu 45 km/h schnellen E-Flitzer unterwegs ist, erfährt Britta Averdick, wie interessiert die Menschen an der Elektromobilität sind. Regelmäßig wird die 46-Jährige auf das batteriebetriebene Gefährt angesprochen – eine Reaktion, die auch die Stadtwerke freut. „Durch einen erleichterten Zugang zu Elektrofahrzeugen, unsere E-Leasing-Angebote und unsere Ladelösungen wollen wir die Elektromobilität sichtbar und erlebbar machen“, sagt Frank Schlosser, Leiter Marketing und Vertrieb. „Nur so können wir mehr Autofahrer dazu ermutigen, auf einen sauberen Antrieb umzusteigen.“ Britta Averdick freut sich schon auf die Sommermonate mit dem Elektro-Roller. Sie überlegt sich, am Ende des Jahres einen eigenen Elektroroller anzuschaffen. „Grundsätzlich finde ich auch Elektro-Autos interessant.“