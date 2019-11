Kirche : Kirchenkreis stellt die Weichen für den Klimaschutz

Ratigen Die Bewahrung der Schöpfung nahm einen breiten Raum ein.

(RP) Das Thema Veränderung und Neuausrichtung stand im Mittelpunkt der diesjährigen Kreissynode des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann. So lautete die Überschrift „Wenn nicht jetzt, wann dann“, als das höchste beschlussfassende Organ am Wochenende in der Kirchengemeinde Mettmann tagte.