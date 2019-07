Wegen Schädlingsbekämpfungsmittel : Sondereinheit für chemische Gefahren räumt halben Straßenzug in Ratingen

Foto: Patrick Schüller 4 Bilder So war der Einsatz der Analytischen Task Force in Ratingen.

Ratingen Weil in ihrem Haus Schädlinge waren, rief eine Familie in Ratingen Schädlingsbekämpfer. Die versprühten jedoch ein so seltsames Mittel, dass nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Einheit zur Bekämpfung biologischer und radiologischer Gefahren gerufen wurde.

Es begann gegen 17 Uhr am Montagnachmittag. Zu diesem Zeitpunkt räumte die Polizei eine komplette Seite des Bertramswegs in Ratingen. Anlass war ein Einsatz der Feuerwehr und der sogenannten Analytischen Task Force Köln (ATF), die speziell zur Bekämpfung biologischer, chemischer und radiologischer Gefahren gerufen wird. In orangen Schutzanzügen betraten die Beamten das Haus einer vierköpfigen Familie.