Deutsches Rotes Kreuz Blutspendedienst will für den Herbst vorsorgen

In der DRK-Blutspendestation, Linneper Weg 1, werden Blutspendetermine von montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr angeboten. Am Donnerstag, 28. September, von 15 bis 19.30 Uhr gibt es einen zusätzlichen Termin im Haus am Turm an der Angerstraße 11. In Heiligenhaus können Bürger am Mittwoch, 27. September, von 14 bis 18.30 Uhr in der Kreissparkasse Düsseldorf an der Hauptstraße 160 Blut spenden.