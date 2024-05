Genießerwochenende in Ratingen Ein Fest für alle Sinne

Dirk Bongards, Chef von Ratingen Marketing, gibt sich ein bisschen geheimnisvoll. Er enthüllt nur so viel: „Wir planen dieses Mal ein Diner en Blanc“. Damit holt er eine Veranstaltung nach Ratingen, die in der französischen Hauptstadt ihren Ursprung hat. Angeblich soll eine private Gartenparty vor vielen Jahren so gut besucht gewesen sein, dass der Gastgeber diese kurzerhand in einen nahegelegenen Park verlegte. In den Folgejahren verabredeten sich die Partygäste jeden Sommer aufs Neue zu einem Picknick an einen geheimen Ort.