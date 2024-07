Gefährliche Körperverletzung Drei junge Männer schlagen Obdachlosen brutal zusammen

In der Ratinger Innenstadt griffen in der Nacht zu Sonntag drei Tatverdächtige einen 45-jährigen Obdachlosen an und verletzten ihn schwer. Die Polizei konnte dank engagierter Zeuginnen einen polizeibekannten 20-Jährigen und einen 18-Jährigen vorläufig festnehmen. Der dritte Täter ist flüchtig und die Polizei bittet um Hinweise.