Livemusik : Doppelkonzert in der Manege

Lintorf Noch bis zum Ende der Sommerferien finden im Zelt hinter dem Lintorfer Jugendzentrum „Manege“, Jahnstraße 28, Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt. Es folgen nun zwei Doppelkonzerte, die von Rock bis Jazz viele Facetten abdecken.

(RP/köh) Darauf haben Fans gewartet: Am Freitag, 31. Juli, kehrt die Rock-Musik zurück nach Lintorf, wenn die Bands „Carla“ und „Citizen Down“ ab 18.30 Uhr im offenen Zelt spielen. Bei Carla treffen deutscher Sprechgesang auf poppig bis punkigen Rock. Kraftklub oder Blink-182 lassen grüßen. Auch visuell bietet die fünfköpfige Band aus Mettmann mit Sombreros, Lichterketten und überraschender Dekoration einiges. Danach entern „Citizen Down“ die Bühne. Seit März 2017 bietet das Quintett ein abwechslungsreiches Set, dessen brachiale Breakdowngewitter das Zwerchfell ebenso massieren wie die ruhigen Töne die Seele, während eingängige Refrains sich in die Gehörgänge einbrennen und zum Mitmachen nötigen. Der Eintritt für das Doppelkonzert beträgt fünf Euro.

Um sich Tickets für die Konzerte zu reservieren, muss man sich auf der Webseite der „Manege“ www.jugendzentrum-manege.de eintragen und bekommt dann eine Bestätigung per Mail zugeschickt. Das Zelt steht auf dem Bolzplatz hinter der „Manege“. Es ist an zwei Seiten geöffnet, so dass es stets gut belüftet ist. Auf den rund 200 Quadratmetern des Zeltes sowie auf der angrenzenden Wiese können die Teilnehmenden die Konzerte mit ausreichend Abstand zueinander in Liegestühlen, auf Bierbänken oder stehend genießen.