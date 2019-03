Ratingen/Lintorf: „DönerWetter“ – Volkan Erik lädt ein

Ratingen Das verspricht Quatschcomedy-, Kabarett- und Infotainment-Abende.

(RP) Der Dönergrill wird aufgebaut, ein leckerer Geruch verbreitet sich und ein bunter Quatschcomedy-, Kabarett- und Infotainment-Abend mit illustren Gästen wartet auf die Besucher: Das „DönerWetter“ öffnet am Mittwoch, 20. März, und am Mittwoch, 15. Mai 2019, seine Pforten! Zu den nächsten beiden Shows lädt wie immer Volkan Erik und die verschiedenen ihm innewohnenden schrägen Charaktere - wie Anatol, Chantal, Willy Teckel und andere – in die „Manege“ Lintorf, Jahnstraße 28, ein. Beginn ist jeweils um 19.45 Uhr.

Beim „DönerWetter“ im Mai schaut Ingo Oschmann vorbei, die Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld. Er ist gerade mit seiner neuen Live-Show „Wunderbar – Es ist ja so!“ unterwegs. Stand-up Comedy, Zauberkunst, Improvisation – alles dabei.. Geöffnet hat an beiden Abenden die Dönerbude und in der Pause gibt es türkischen Tee aufs Haus. Die Eintrittskarten kosten 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufskarten sind in Lintorf bei Tabak Hamacher, Konrad-Adenauer-Platz 14, im Kulturamt und im Jugendzentrum Manege erhältlich.