Zusammenarbeit in Ratingen DKV Mobility startet Bienenprojekt mit Grundschule

Der Grundstein für die Imker AG wurde bereits im vergangenen Jahr beim DKV Mobility Community Day gelegt. Dieser Tag ist Teil des sozialen Engagements von DKV Mobility und ermöglicht es Mitarbeitenden, sich einen Tag lang in gemeinnützigen Projekten im Stadtgebiet zu engagieren. Im September findet der Aktionstag bereits zum dritten Mal statt und ist in diesem Jahr Teil der „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“. Neben der Zusammenarbeit mit der Gebrüder-Grimm Schule engagiert sich DKV Mobility in weiteren lokalen Initiativen.