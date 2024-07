DKV Mobility wächst weiter Unternehmen setzt bei Bau auf Nachhaltigkeit

Das Ende der Kooperation mit der Deutschen Bahn legte den Grundstein für das neue Kerngeschäft: den Dieselvertrieb. Die DKV expandiert europaweit. Ab 1959 liegt der Firmenhauptsitz an der Tonhallenstraße in Düsseldorf. Das Unternehmen wächst weiter und ist seit 1995 zum Beispiel in die europaweite Abwicklung des Mautverkehrs involviert. Ab 2004 wird die Mauterfassung über DKV-Systeme abgewickelt. Heute sind rund 5,1 Millionen Tankkarten in rund 50 Ländern in Umlauf.