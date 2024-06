Kerstin Griese trifft Achim Post Industrielle Produktion soll in Europa bleiben

„Ich selbst hätte nie gedacht, dass die EU von Portugal bis zum Baltikum eine so einheitliche Linie gegen den Aggressionskrieg Russlands findet“, sagte der Europaexperte Post. Er plädierte für mehr innereuropäische Abstimmung bei der Rüstungsproduktion. „Das gleiche gilt für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, denn das ist genauso wichtig.“ Deutschland stehe an der Seite der Ukraine. „Wir sind der größte militärische Lieferant in ganz Europa, und wir machen das meiste bei der humanitären Hilfe“, unterstrich Achim Post. Griese ergänzte: „Die Behauptung, dass wir zu wenig tun, ist falsch. Das hilft der Ukraine nicht.“