Familienglück in Ratingen : Hochzeit führt Familie zusammen

Familienglück in Ratingen

Am 15. August, vor 98 Jahren, heiratete der Urgroßvater der Braut, der Bildhauer Ernst Lepper, die Urgroßtante des Bräutigams, Sophia Böddeker. Foto: Blazy, Achim (abz)

Carolin Lepper und André Böddeker heirateten am gleichen Datum wie der Urgroßvater die Urgroßtante.

Es gibt Zufälle im wirklichen Leben, die wirken in einem Roman viel zu konstruiert und deshalb unrealistisch. Doch das Leben schreibt eben die seltsamsten Geschichten, in diesem Fall eine Liebesgeschichte, die zwei Familien wieder enger zusammenrücken lässt.

Gestern gaben sich im Ratinger Standesamt im ehemaligen Minoritenkloster Carolin Lepper (37) aus Ratingen und André Böddeker (35) aus Mülheim das Ja-Wort. Für die Beiden ein ganz besonderer Tag, nicht nur wegen der eigenen Trauung, sondern auch wegen des Datums. Denn am 15. August vor genau 98 Jahren heiratete der Urgroßvater der Braut, der Bildhauer Ernst Lepper, die Urgroßtante des Bräutigams, Sophia Böddeker. Für alte Ratinger: Die Familie Lepper stammt ursprünglich aus der alten Schmiede an der Düsseldorfer Straße. Soweit also die historischen Verwandtschaftsverhältnisse.