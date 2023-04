Naturbühne Ratingen Mogli und Balu kommen zum Blauen See

Es hatte schon ein bisschen etwas von Dschungel, wenn auch die Temperaturen nicht ganz in den Rahmen passten. Das Ensemble von Theater Concept beginnt in diesen Tagen mit den Proben für die neue Saison. Das zuckersüße schwedische Dorf der vergangenen Saison hat Platz gemacht für eine nicht weniger detailverliebte Dschungelkulisse. Mogli, Balu, Shir Khan und die Affenbande stehen in den Startlöchern. In diesem Sommer dürfen sich die Zuschauer auf das Dschungelbuch freuen.