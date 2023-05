Neueröffnung in Ratingen Dieses Geschäft zieht bei Zweirad Henning ein

Als Holger Henning am 28. Februar zum letzten Mal die Tür seines Ladenlokals hinter sich schloss, war noch nicht klar, wie es dort weitergehen würde. Interessenten für die Räume gab es, doch in trockenen Tüchern war noch nichts. Henning wünschte sich einen Fahrradhandel als Nachfolger. Und dieser Wunsch sollte in Erfüllung gehen.