Budenzauber in Ratingen und Heiligenhaus : Diese Weihnachtsmärkte öffnen 2022

Der Ratinger Weihnachtsmarkt vor dem Bürgerhaus bleibt bis zum 23. Dezember geöffnet. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Heiligenhaus Weihnachten kommt immer schneller als man denkt. In Ratingen öffnet der erste Weihnachtsmarkt schon am 18. November, und zwar in der Innenstadt. Aber in Ratingen und Heiligenhaus gibt es noch weitere Angebote.

Der lange Sommer scheint kaum vorbei, da kündigen sich schon die ersten Weihnachtsmärkte an, mit Glühwein, Plätzchen, gebrannten Mandeln und Lichterglanz. Den Auftakt in Ratingen macht bereits am 18. November der Weihnachtsmarkt auf dem Ratinger Marktplatz.

Dort, wo sonst die Markthändler drei Mal in der Woche ihre Stände aufbauen und Obst und Gemüse, Milchprodukte, Fleisch und Fisch verkaufen, öffnen dann bis zum 23. Dezember täglich die Weihnachtsmarktbuden. Auf der Bühne gibt es wieder ein Musikprogramm und für die Kinder Kasperletheater. Fest eingeplant ist der Ratinger Adventszauber am ersten Adventssonntag, 27. November. Dann wird nicht nur die erste Kerze am großen Adventskranz entzündet und die Weihnachtsbeleuchtung feierlich eingeschaltet, es gibt auch wieder zahlreiche Aktionen in der Innenstadt wie beispielsweise Eisstockschießen. Damit einher geht ein verkaufsoffener Sonntag.

Ebenfalls am ersten Adventswochenende wird die Höseler Werbegemeinschaft ihren Nikolausmarkt im Herzen des Stadtteils eröffnen. Drei Tage lang gibt es ein weihnachtliches Angebot und zwar am Freitag, 25. November, von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Auch dort ist am ersten Advent ein verkaufsoffener Sonntag geplant.

Ein klitzekleiner Weihnachtsmarkt öffnet am Sonntag, 27. November, im Museum Abtsküche in Heiligenhaus. Ab 11 Uhr bieten dort Hobby-Kreative aus Heiligenhaus und dem Umland kulinarische und kunsthandwerkliche Spezialitäten an. Das Museum des Geschichtsvereins in der alten Schule bietet dazu einen passenden Rahmen.

Ein Wochenende später, am 3. und 4. Dezember, lädt die Lintorfer Werbegemeinschaft zum Adventstreff auf dem Lintorfer Markt ein. Da der ehemalige Weihnachtsmarkt nicht mehr den Zuspruch erfuhr, den er einst hatte, rief die Werbegemeinschaft den Adventstreff 2019 erstmals ins Leben. Dort steht das gesellige Beisammensein bei Glühwein, deftigen Speisen, Weihnachtsmusik und einem Kinderprogramm im Mittelpunkt. Dort kommen Lintorfer und Gäste zusammen, um die vorweihnachtliche Zeit beim Plaudern zu genießen. Öffnungszeiten sind am Samstag von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Ein Weihnachtswunderland entsteht dann vom 8. bis 11. Dezember auf dem Rathausplatz in Heiligenhaus. Im Weihnachtswald wird es wieder leuchten, an den Büdchen gibt es Glühwein, Reibekuchen und Kunsthandwerk. Ein heimeliger Weihnachtsmarkt mitten in den Stadt.