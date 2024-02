Politik in Ratingen Sechs Ausschüsse tagen in der kommenden Woche

Ebenfalls am Mittwoch treffen sich die Mitglieder des Sportausschusses. Vor dem Sitzungsbeginn (16.45 Uhr, Kleiner Saal der Stadthalle) findet um 16 Uhr eine Ortsbesichtigung des technischen Bereichs des Angerbades statt. In der Sitzung wird dann zu diesem Thema beraten, zudem geht es um die Modernisierung der Sportfreianlage an der Sohlstättenstraße und um die Sporthallensituation in Ratingen.