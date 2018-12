Karneval: Prinzessin macht anderen Leuten Beine

Traudel Liptow daheim in ihrer Kellerbar: Als Prinzessin wird sie Thomas Woywood durch die lange Session begleiten. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Traudel Liptow wollte schon als Sechsjährige Prinzessin werden — aber nicht durch Heirat.

„Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft“, texteten „Die Toten Hosen“. Das war im Jahr 1993. Traudel Liptow aber wünschte sich schon mit gut sechs Jahren etwas ganz doll: Sie wollte irgendwann Prinzessin werden. Nicht durch Heirat, sondern durch Karneval. Jetzt ist sie 66 Jahre alt und es hat tatsächlich geklappt. Sie ist Karnevalsprinzessin in Ratingen an der Seite von Single-Prinz Thomas Woywood, heißt auch hier nicht Gertraud – sondern ebenfalls Traudel und hat eine richtig lange Session vor der Brust.