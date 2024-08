Tag des offenen Denkmals Hinter verschlossene Türen schauen

Anlässlich des Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, lädt das Amt für Kultur und Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Verein Lintorfer Heimatfreunde und der Krupp Stiftung zur Erkundung interessanter Denkmäler im Ratinger Stadtgebiet ein. Auf der Liste der Sehenswürdigkeiten stehen in diesem Jahr die Katholische Pfarrkirche St. Anna in Lintorf sowie Schloss Landsberg.