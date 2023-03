Ratingen Rucksack mit Diebesgut: Raub scheitert

(kle) Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag versucht, hochwertiges Make-up aus einem Drogeriemarkt zu entwenden. Als er von einer Mitarbeiterin daran gehindert werden sollte, versuchte er, den Rucksack mit dem Diebesgut zu entreißen. Er flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen. Das war geschehen: Gegen 9.45 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin beobachtet, dass ein Mann hochwertiges Make-up im Wert von mehreren hundert Euro in einem Rucksack verstaute. Da ihr dies verdächtig vorkam, informierte sie eine Mitarbeiterin des Geschäfts. Die Mitarbeiterin sprach den Mann im Kassenbereich an, da dieser den Drogeriemarkt einfach so verlassen wollte. Der Unbekannte reagierte nicht auf die Ansprache, woraufhin die Mitarbeiterin nach dem Rucksack griff und diesen festhalten konnte. Nach einer Rangelei verließ der Tatverdächte das Geschäft, kam kurz darauf zurück und versuchte erneut, den Rucksack an sich zu reißen, was ihm nicht gelang. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Der Unbekannte flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Marktplatz. Er wird so beschrieben: 1,70 bis 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, blonder Drei-Tage-Bart, Tattoo im rechten Halsbereich, er trug eine schwarze Basecap mit einem gelbem „P“ auf der Vorderseite, eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Hose. Er flüchtete mit einem weißen Fahrrad der Marke Cube. Hinweise: Telefon 02102/9981-6210.