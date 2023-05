Zwei Schocks in einer Woche Unbekannte brechen in DRK-Wache ein

Der Einbruch ist in den Stunden, in denen noch immer die Sorge um die verletzten Kollegen einen großen Platz einnimmt, schwer zu verkraften. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der für die Bevölkerung im Einsatz ist“, ärgert sich Kellersmann, der sich mehr Solidarität allen Einsatzkräften gegenüber wünscht. Der Fall am 11. Mai war an Aggressivität gegenüber Helfern bisher beispiellos. Und noch etwas bereitet Kellersmann Sorge: „Wir suchen händeringend Sanitäter und Notfallhelfer. Der Einsatz mit so vielen Verletzten ist für unsere Personalsuche ein spürbarer Dämpfer.“