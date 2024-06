Zweite Auflage der Ratinger Kunsttage Verein sucht noch Künstler

Das Konzept ist ähnlich wie im letzten Jahr: An einem Wochenende will der Verein Künstler und Künstlerinnen ein öffentliches Gesicht verleihen. „Dazu suchen wir verschiedene Ausstellungsorte, die unseren Künstlern den Raum geben, um sich mit Bildern, Skulpturen, Fotos oder grafischen Arbeiten zu präsentieren. Ausstellungsorte können öffentliche Orte sein, der Handel oder auch ungenutzte freie Räume“, so Richter-Rose.