Meinung: Viele Projekte, zu kleine Mannschaft

Das Jahr 2018 geht in Ratingen mit einem Haufen begonnener, geplanter und ins Stocken geratener Projekte zu Ende. Zum chronischen Personalmangel in manchen Abteilungen der Stadtverwaltung kam zuletzt der Schwund an Amtsleitern. Starke Fluktuation in der Belegschaft ist üblicherweise kein Zeichen für gutes Betriebsklima. Erfahrene Mitarbeiter können sich schon länger ihre Jobs aussuchen - ob im öffentlichen oder im privatwirtschaftlichen Bereich. Die Verwaltung sollte mit ihren Personal-Ressourcen sorgsamer umgehen.

Dann warten Bürger und Wirtschaft auf die Lösung etlicher Verkehrsprobleme. Die Kreuzung bei Edeka Kels in Ost sollte schon lange ausgebaut sein. Man meint, sich erinnern zu können, dass man das seinerzeit den Bürgern versprochen hatte. Im Vorfeld des Bauprojektes Felderhoff II, das ebenfalls ins Stocken geraten ist, war mal von Ertüchtigung der nahen Kreuzungen die Rede. Erinnert sich noch jemand? Tief sitzt das Misstrauen der Dumeklemmer. So schlug auch die Nachricht vom Bauprojekt in Lintorf hohe Wellen. Schon jetzt ist der Stadtteil zu bestimmten Zeiten „dicht“. Verkehrskonzepte sind in der Mache, doch müssen die erst umgesetzt werden, bevor neue Ansiedlungen angepackt werden können. Längst in Vergessenheit geraten ist beispielsweise der Tunnel am Konrad-Adenauer-Platz – der sollte bekanntlich einen „Bypass“ vom Blyth-Valley-Ring bekommen, der das Lintorfer Zentrum entlasten würde.⇥joachim.preuss@rheinische-post.de