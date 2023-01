Pfarre St. Peter und Paul Die Sternsinger sind unterwegs

Gemeinde St. Peter und Paul (Ratingen Mitte): In der Innenstadt werden am 7. Januar einige wenige Kindergruppen ausgesendet. Doch unabhängig von der Coronaproblematik fehlen einfach die Kinder für die über 80 Straßen in der Gemeinde. Wie in vergangenen Jahren bemühen sich die erwachsenen Segensboten bis zum 15. Januar so vielen Menschen ein Segenspäckchen in den Briefkasten zu werfen, wie es allen möglich ist. Wer kein Segenspäckchen im Briefkasten findet, kann sich gerne ab dem Dreikönigstag (6. Januar) ein Segenspäckchen aus dem Körbchen an der Krippe in St. Peter und Paul mitnehmen. Alle Informationen zum diesjährigen Thema, den Segensaufkleber und den verschiedenen Spendenmöglichkeiten sind in diesem Päckchen zu finden.