An(ge)dacht in Ratingen : Vorsichtig optimistisch in das neue Jahr

Pfarrer Gert Ulrich Brinkmann eröffnet die Kreissynode mit einer Andacht in der Stadtkirche in Ratingen. Foto: RP/Achim Blazy

Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr? Bestimmt auch, dass die Pandemie endet und wir ihre Folgen beherrschen können. Das steht auch bei mir ganz oben auf der Wunschliste für 2021.

Mit welcher inneren Haltung begegnen wir dieser nüchternen Einschätzung? Der biblische Ratschlag für eine solche Situation lautet: Das, was ist, annehmen und integrieren. Am eindrücklichsten hat Jesus diese Idee formuliert, als er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern an Herz gelegt hat: „Liebet eure Feinde!“ Nun ist das Coronavirus keine Person. Aber es ist auch kein Dämon. Das Virus ist vor allem da. Es existiert. Und einer solchen Realität begegnet man am besten, indem man sie akzeptiert und annimmt. Jesus meint mit seinem Gebot ja auch nicht, dass man die Feinde mögen und gernhaben soll. Es geht eher um Achtung. Hinsichtlich der Coronalage könnte man also formulieren: „Nehmt die Situation an, wie sie ist.“ Abstreiten oder Hadern oder den Mut verlieren helfen nicht weiter.