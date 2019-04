Ratingen : Bäder bieten Schwimmspaß an Ostern

Ratingen Die Öffnungszeiten der Ratinger Einrichtungen sind aufeinander abgestimmt.

(RP) Schwimmspaß gibt es in den Ratinger Bädern auch an Ostern. Allerdings gelten an den Feiertagen leicht angepasste Sonderöffnungszeiten. Damit in Ratingen trotzdem an jedem Feiertag geschwommen werden kann, sind die Öffnungszeiten so aufeinander abgestimmt, dass immer entweder das Hallenbad Angerbad oder das Allwetterbad Lintorf zur Verfügung steht. Die Saunalandschaft ist mit Ausnahme von Ostersonntag geöffnet. An Karfreitag und Ostermontag findet jeweils eine Gemeinschaftssauna statt.